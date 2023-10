DPD Eesti tegevjuht: kilometraaži komponent automaksus vähendaks tühisõite ja autostumist

Kavandatav automaks loob tugeva erisuse elektri- ja diiselsõiduki maksumusse, mis tõukab ettevõtteid oma masinaparki elektrifitseerima. Uue maksuga muutub diiselkaubik 20 protsenti kallimaks, mis tähendab, et kogukulu arvesse võttes on edaspidi ettevõtjatel mõistlikum soetada elektrikaubik. Ent automaksu ühe komponendina tuleks arvesse võtta ka kilometraaži, et vähendada tühisõite, leiab DPD Eesti tegevjuht Remo Kirss.