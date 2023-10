Kallas: Eesti gaasi varustuskindlus ei ole ohus

«Balticconnector ehk gaasitoru, mis ühendab meid Soomega, on saanud vigastada ja uurimine käib. Meil on Soome–Eesti uurimisrühm kokku pandud, kes uurib, mis tegelikult juhtus. Oluline inimeste jaoks on see, et gaasi tarnekindlus ei ole kuidagi ohus just sellel põhjusel, et me oleme selle jaoks valmistunud,» rääkis peaminister riigikogu infotunnis, lisades, et andmesidevahetus ei ole ka kuidagi häiritud.