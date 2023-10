Luterlik kirik plaanib Tallinna kesklinna ehitada kõrghoone, vana ärimaja lammutakse

Tallinna linnaplaneerimise ameti juhataja Martin Karro sõnul on plaanis kõrvutiseisvad krundid Maakri 29 ja Lennuki 24 ühendada ning ehitada sinna kõrghoone, millel on maksimaalselt neli maa-alust korrust ja mille kõrgus on kuni 120 meetrit. Võrdluseks, läheduses asuv hotell Swissotel on 117 meetri kõrgune ja sellel on 30 korrust. Kõrghoonesse tulevad 50 protsendi ulatuses büroopinnad, sama suur osa jääb korteritele.