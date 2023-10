Maksude tõus ei meeldi ilmselt kellelegi. Siiski on üks valdkond, mida maksutõusud väga ei mõjuta. Mõnes mõttes võivad kõrgemad maksud isegi kasulikuks osutuda. See valdkond on kogumispension, kirjutab SEB Varahalduse fondijuht Endriko Võrklaev.