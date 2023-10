Michal rääkis «Terevisioonis», et Lätis asuv Incukalnsi gaasihoidla on rohkem kui 90 protsendi ulatuses täis ning sealsetest varudest jätkub Eesti terve aasta tarbimiseks, kuid lisaks sellele saab gaasi ka Poola toruühendusest GIPL ning Klaipeda LNG-terminali kaudu Leedust.

«Ja meil on ka oma Paldiski ühendus, Paldiski kai. Kuhu on võimalik see avalikkuses palju arutatud käpp külge panna. See käpp on olemas ja tulemas ja pannakse ka külge ja siis on alati võimalik sinna laeva ja…,» rääkis kliimaminister.