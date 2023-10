Bigbank: kodulaenulepingu keskmine summa kerkis üle 100 000 euro

«Kuigi keskmine laenusumma ületas uuesti 100 000 euro piiri, tunduvad koduostjad pigem konservatiivsed ning tippaegadega võrreldes on laenatavad summad kuni kolmandiku võrra väiksemad,» kommenteeris Bigbanki Eesti juht Jonna Pechter, kelle hinnangul on siiski peamine, et talveuni asendus juba kevadel mõistlikult toimiva turuga.