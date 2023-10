Eestis loodud ja arendatud internetisidefirma Skype kunagised töötajad on asutanud 910 idufirmat, millest tervelt 15 on nn ükssarvikud ehk ettevõtted, mille väärtus on üle ühe miljardi dollari, ütles Skype’i kaasasutaja Niklas Zennström majanduslehele Financial Times.