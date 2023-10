Eesti Punane Rist kutsub toetama inimesi Iisraelis ja Gaza sektoris

Alates laupäevast on Iisraelis ja Gazas hukkunud üle 1600 inimese ning tuhanded on üha teravnevas relvakonfliktis saanud viga. On murettekitavaid teateid pantvangide võtmise ja kohtlemise kohta, samuti on ÜRO teatel enam kui 120 000 Gaza elanikku kodudest välja aetud.