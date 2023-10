Riigikogulane Kert Kingo automaksust: inimesed peavad hakkama hobusega tööl ja koolis käima

Kert Kingo esitas eelnõud tutvustama tulnud Mart Võrklaevale (Reformierakond) küsimuse: «Viimane samm on see, et inimesed peavad tõenäoliselt hakkama hobusega tööl ja koolis käima, sest autosid ei jõua pidada. Aga minu küsimus on, et intressikulu katmine riigieelarvest toob Teie käekirja jälgides arvatavasti kaasa järjekordse maksu. Äkki valgustate, mis maksud Teil veel plaanis on, selleks et teiste riikide aitamiseks oma inimesi maksudega koormata?»