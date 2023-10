Uibo rääkis ERRile, et üks murekoht Eesti 200 jaoks on registrist ajutiselt kustutatud sõidukite maksustamine.

«Me arvame, et inimestele peab jääma vabadus oma sõiduk registrist ajutiselt kustutada, nii et sellele aastamaks ei kohalduks. Millistel tingimustel see toimub, on arutluse koht, kuid selline vabadus peaks inimestele jääma,» ütles Uibo.