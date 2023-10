Tarbijatel on põhjust hakata rahakotiraudu piirama

Alanud nädalal alustavad USA kolm suurt jaekaupmeest müügikampaaniad. Jaekaubandusgigandi Walmarti endine USA juht Bill Simon hoiatas, et tarbijad võivad esmakordselt viimase kümne aasta jooksul hakata tõrkuma.

Tema sõnul on tarbijatel nii palju ebameeldivaid arenguid, mis on kokku kuhjunud. Nendeks on inflatsioon, kõrgemad intressitasemed, USA riigieelarve puudujäägi ümber käiv tsirkus, polariseerunud poliitika ja õppelaenu tagasimaksed, lisaks ka kasvavad geopoliitilised pinged, mida võib näha Iisraelis.