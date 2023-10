«Võlakirjade emissioon oli 62% ulatuses üle märgitud ning võrreldes mais toimunud võlakirjaemissiooniga kasvas märkinud investorite arv 43%. See näitab, et uuenduste vastu, mida Storent turule toob, on suur huvi ja usk. Jätkame ettevõtte kui kaasaegse teenusepakkuja arendamist,» ütles Storent grupi kaasasutaja ja nõukogu esimees Andris Pavlovs.