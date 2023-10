UUED TIIVAD ⟩ Odavlennufirma hakkab lendama Pariisi ja Tallinna vahet

Pariis on Eesti jaoks üks suurima reisijate mahuga turge, kus on veel ühenduste osas kasvuruumi, mistõttu on uus lennufirma sellel liinil väga oodatud, teatab Tallinna lennujaam pressiteates.

«Oleme läbirääkimisi pidanud Transaviaga mitu aastat ja meil on väga hea meel, et järgmise aasta kevadel alustavad nad Tallinna lendamist. Teise lennufirma lisandumine Pariisi suunal tähendab lisaks tihedamale lennugraafikule ka soodsamaid piletihindasid,» rääkis AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse liige Eero Pärgmäe ning lisas, et Transavia kui Air France-KLM lennundusgrupi liige avab võimalusi veel laiapõhjalisemaks koostööks.

«Transavia lendude algus rõõmustab kindlasti ka spordisõpru. Suvised olümpiamängud Pariisis on suur spordi- ja kultuuripidu,» nentis Pärgmäe.

«Meil on väga hea meel teha oma esimesed sammud Eestis. Uus lennuliin pakub meie Pariisi klientidele võimalust avastada Tallinna võlusid. Samuti ootame huviga meie esimesi Eesti kliente, kes soovivad külastada Pariisi. Pakume soodsat ja kvaliteetset teenust Prantsusmaale lendamiseks,» rõõmustas Nicolas Hénin, Transavia France'i kommertsjuht.

«Pariis on maailmas enim turiste ligi tõmbav metropol ja pakub turistidele huvi aastaringselt.»

EASi ja KredExi ühendasutuse turismijuht Rainer Aavik: «Iga lisanduva lennufirma üle on meil loomulikult hea meel, sest see avardab meie võimalusi reisimiseks. Pariis on maailmas enim turiste ligi tõmbav metropol ja pakub turistidele huvi aastaringselt. Samas loodame, et liiklus linnade vahel on kahesuunaline ja lisaks eestlaste kogukonnale Prantsusmaal suudame meelitada prantslasi avastama Eestimaad.»

Lennupileteid saab osta alates 10. oktoobrist. Täpsema info lennugraafikute ja piletite kohta Transavia kodulehelt.