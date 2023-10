INTERVJUU ⟩ Ukraina naiste ärikeskuse looja: ära lükka oma unistusi edasi, sest homset ei pruugi tulla

Marõna Saprõkina on septembri lõpus Helsingis. Ta on just lõpetanud oma etteaste Põhjamaade suurimal majandusfoorumil Nordic Business Forum ning tunnistab, et sellisel üritusel kõnelemine on midagi täiesti uskumatut. Saades teada, et ajakirjanik on pärit Eestist, ütleb Saprõkina, et on väga teadlik sellest, kui palju on Eesti Ukrainat sõja ajal aidanud, ning lisab, et plaanib novembri lõpus Eestisse visiidile tulla.