Kallas: Eesti on valmis kaotama juurdepääsu eurorahale

Eesti peaminister Kaja Kallas ütles, et riik on valmis kaotama juurdepääsu ühtekuuluvusfondidele – rahapajale, mis aitab vaesemate riikide majandust arendada, kuid Kallase sõnul kulub selleks kauem aega. «Lõpuks see juhtub, kuid mitte kohe,» ütles Kallas Financial Timesile.