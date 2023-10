Töövestlus. Pilt on illustratiivne.

Töökuulutuste portaali CVKeskus.ee statistika järgi on konkurent töökohtadele kasvanud – kui eelmise aasta kolmandas kvartalis laekus tööpakkumistele keskmiselt 24 kandideerimisavaldust, siis tänavu on see number juba 39.