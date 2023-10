Graafik ⟩ Teisipäeval on elektri börsihind üpris krõbe

Kõige kallim, 201,92 eurot megavatt-tunnist, on elektri börsihind teisipäeva hommikul kell 8–9. Kõige odavam aga öösel vastu kolmapäeva, südaööst kella üheni, mil hind langeb 25,03 eurole.

Lätis ja Leedus maksab elekter teisipäeval Eestiga võrdselt 124,51 eurot megavatt-tunnist. Samas Soomes on elekter Baltikumist pea poole odavam, makstes keskmiselt 65,05 eurot megavatt-tunnist. Kõrgeim on elektrihind Poola hinnapiirkonnas, kus see küündib 127,33 euroni megavatt-tunnist.