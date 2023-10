Võrklaev: valitsus ei tõsta makse, me hoopis langetame neid

Tänasel riigikogu istungil heitis EKRE parlamendisaadik Arvo Aller Võrklaevale ette, et Reformerakonna maksuküüru kaotamine tekitab riigieelarvesse augu. «No olgem ausad – praegune maksupakett on puhtalt Reformierakonna valimislubadus, mis oli see maksuküüru ärakaotamine,» ütles Aller.