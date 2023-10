Naised on globaalsel tööturul alaesindatud ning kui nad töötavad, siis saadav tasu on meeste omast väiksem. Claudia Goldin on teinud uurimistööd arhiivides ning kogunud USAst enam kui 200 aasta andmeid, mille põhjal ta näitas, kuidas ja miks soolised erinevused töötasude ja tööhõive määrades on aja jooksul muutunud, märgitakse teates.