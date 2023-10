TS Laevad pakkusid nädalavahetuse tormis Rohuküla sadamasse saabunutele öömaja

«Reiside ära jäämine ilmastikuolude tõttu on sügishooajal tavapärane, kuid siiski mitte kahel järjestikusel päeval. Kokku jäi laupäeval Hiiumaa liinil ära viis reisi ja pühapäeval üks. Esmakordne oli ka olukord Saaremaa liinil kui parvlaev Tõll ei saanud õhtuse pausi ajal kai ääres olla, kuna see oli liialt ohtlik ning laev suundus reidile. Üheksal liinibussiga Rohuküla sadamasse tulnud inimesel ei olnud öö hakul kuhugi minna ja nii majutati nad Rohuküla sadamas seisvatele parvlaevadele Tiiu ja Leiger, seda oleme ka varem teinud, kedagi hätta me ei jäta,» kirjeldab Randveer nädalavahetuse tormisündmusi Hiiumaa liinis.

Veel lisab Randveer, et Rohuküla sadama elektrikatkestuse tõttu andis parvlaev Leiger sadamasse saabunud parvlaevale Tiiu kaldarambi toimimise jaoks elektrit, see aga ei olnud esmakordne juhus. «Näeme, et lisaks Heltermaa sadamale on vajadus generaatorite järele kindlasti ka teistes sadamates,» hindab Randveer.