Eesti majanduse tulevased vedurid – kes need on?

Mida peaks oskama tuleviku töötaja?

Uut laadi tööstusettevõtted nõuavad ka senisest erinevate oskustega tööjõudu. OSKA peaanalüütik Yngve Rosenblad ütleb, et meie töökäte arv on ülipiiratud. Seega on võtmekoht ümber- ja elukestvas õppes. «Kõige suurem vahe on ehk digioskustes, sest moodsad seadmed on täis elektroonikat. Samas kõik on õpitav ja eelkõige on küsimus inimeste valmisolekus ja julguses õppida uusi asju,» sõnab Rosenblad. «Hästi keeruline on juba praegu leida tööstustesse mehhatroonikuid, automaatikuid, seadistajaid. Neid tuleb koolidest, kuid mitte piisavalt. On ettevõtteid, kus neid kenasti enda jaoks välja õpetatakse, kuid on ka neid kohti, kus sellega veel kõik korras ei ole.» OSKA töötleva tööstuse analüüsi kohaselt on juba praegu puudu umbes kaks kolmandikku insenere.