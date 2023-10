«Meil on hea meel Rakveres tagasi olla ja pakkuda taas inimestele võimalust tellida Bolt Foodi abil toitu tellida. Me näeme, et turuolukord on muutunud, nõudlus teenuse järgi kasvanud ja soovime vastata meie klientide ootustele,» ütles Bolt Foodi juht Jaagup Jalakas pressiteates.