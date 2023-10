Kui Citadele jaepanganduse juht Marina Hakiainen soovitab ootamatusteks hoida pangakontol vähemalt 3–6 kuupalga suuruses sääste, siis Eestis on see olemas 30 protsendil uuringule vastanutest, Lätis 33 protsendil ja Leedus 43 protsendil. Keskmine kuupalk tänavu teises kvartalis oli Eestis 1873 eurot, Lätis 1525 eurot ja Leedus 2000 eurot.

Kui Eesti inimestest on pangakontol 14 protsendil vähemalt kuue kuu sissetulek, siis Lätis on poole aasta palk võtta 15 protsendil inimestest ja Leedus 23 protsendil. Eestis elab Baltinaabritega võrreldes kõige rohkem inimesi, kel pole vihmasteks päevadeks üldse sääste. Selliseid inimesi on Eestis 33 protsenti, Lätis 32 protsenti ja Leedus 23 protsenti.