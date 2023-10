Enefit Connect lubab aasta lõpuks varustada 40 000 aadressi kiire internetiga

Kuigi sidevõrkude ehitusega tegelev Eesti Energia tütarettevõte Enefit Connect suutis esimese nelja aastaga tellijale 40 000 aadressist üle anda vaid 22 000, kinnitab ettevõte, et nad on graafikus ning aasta lõpuks on kiire interneti ühendus kõigile tagatud.