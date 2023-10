«Oleme harjunud kuulma, et võlakirjad on väiksema riskiga investeerimisvõimalused kui aktsiad – kuidas on siis võimalik nendega aktsiatest rohkem kaotada?» küsis Võrklaev oma analüüsis. Ta selgitas, et võlakirjad võivad teenida investoritele miinust olukorras, kus nende turuhinnad langevad.