STARTUP DAY ⟩ Iduettevõtte juht: hotelli järjekordades passimine lõppeb lähiaastatel

Hetkel on ettevõttel kliente Eestis, Lätis ja Itaalias; järgmise investeeringuringi toel loodetakse laieneda järgmistele Euroopa turgudele. Täna on lahendus suunatud keskmise suurusega hotellidele, kus on rohkem kui 50 tuba ja mis ei kuulu suurtesse hotellikettidesse. «Suured hotelliketid, nagu näiteks Hilton, on enamasti välja arendanud oma süsteemi. Meie kliendiks on sõltumatud hotellid, mis moodustavad Euroopas 64 protsenti turust,» rääkis Saadlo. Tulevikus soovib ettevõte teenust laiendada ka väiksematele hotellide ning külalismajutuse pakkujatele.

Saadlo on veendunud, et lähima viie aasta jooksul saab pikkadest järjekordadest hotelli vastuvõtulaudades ajalugu. Digilahendustele üleminekut kannustab Hotelbuddy tegevjuhi sõnul see, et majutussektor on äärmiselt konkurentsitundlik. «Kui üks piirkonna hotelli võtab digilahendused kaasa ja saab seeläbi klientidele soodsamaid hindu ja paremat teenindust pakkuda, siis teevad peagi sama ka konkurendid,» ütles ta.