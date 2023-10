Amserv: sisepõlemismootoriga autod ei kao lähiajal veel kuhugi

«Nende osakaal aga kindlasti langeb. Võib juhtuda, et bensiin ja diiselkütus asendub vesinikuga, kuid ilmselt selliste traditsiooniliste kütuste ja jõuallikatega sõidukid päris ära ei kao. See võimaldab ka edaspidi arendada erinevaid hübriidlahendusi, mis on jätkuvalt mõistlikud nendele inimestele, kes elavad maapiirkondades ja peavad päevas läbima pikki vahemaid,» märkis Varek.