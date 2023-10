Model 3 baasmudel on uue hinnakirja järgi varasemast 1250 dollarit odavam, makstes 38 990 dollarit. Linnamaastur Model Y'i neljaveoline long-range versioon maksab nüüd 2000 dollarit vähem – 48 490 dollarit, järeldub autotootja veebisaidilt.

Tesla on tänavusel aastal langetanud hindu mitmeid kordi. Model 3 hinnad on Ühendriikides alates aasta algusest langenud umbes 17 protsenti, Model Y long-range versiooni hinnakärbe on olnud veelgi suurem, 26 protsenti.