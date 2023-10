Minimsteerium: inflatsiooni suurimad mõjutajad olid nõrk nõudlus ja alanenud sisendhinnad

Sealjuures juhtis analüütik tähelepanu, et energiahinnad on aastaga langenud 10 protsenti ning suuremal määral on odavnenud gaas ja ahjuküte. Toiduhinnad on viimase kolme kuuga langenud 2,8 protsenti. «Toidutootjad ja jaeketid on kasumimarginaalid taastanud pikaajalise keskmise lähedale. Nõrgapoolne nõudlus koos sisendhindade langusega on viimastel kuudel survestanud kaupmehi soodsamaid hindu pakkuma,» selgitas Pungas.