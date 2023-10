Sõiduki kahjustuste arv kasvab. Miks peaksid kaaluma kaskokindlustust?

Kui sõidukile kahju on tekitatud teise sõidukiga ja selle tekitaja on teada, siis on lahendus lihtne – kahju hüvitab selle põhjustanud juhi liikluskindlustuse pakkuja. LHV Kindlustuse sõidukikindlustuse portfellijuhi Taavi Valsi sõnul on olukord keerulisem aga siis, kui kahju tekitaja ei ole teada – näiteks on autole parklas otsa sõidetud ja otsa sõitnud autot ei õnnestu tuvastada.