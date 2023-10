«Euroopa Komisjon teatas äsja, et Euroopa Liidu majanduskasv jääb sel aastal ilmselt alla ühe protsendi ning alles järgmisel aastal on lootust kiiremale tõusule. Eesti sõltub väga palju ekspordist ning Saksamaa ja Rootsi majanduste murettekitav seis viitab, et meil on praeguse kriisi raskem aeg alles ees,» hindas Gilden.