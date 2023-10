Täpseid andmeid küll pole, aga Ragn-Sells Eesti juht Kai Realo pakub, et jäätmete sorteerimise ja äriklientide teenindamise arvestuses on Ragn-Sells Eesti suurim. Miks peame lõputult tootma plasti, kui saaksime seda uuesti kasutada, küsib Realo. «Klaasi on lademetes, Nõmmel on kõikide majade keldrid triiki täis. Miks peaksime klaasi juurde tootma?»

Foto: Mihkel Maripuu