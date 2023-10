Võlakirju märkima: Storent Holdings võlakirjade märkimisperiood lõppeb esmaspäeval

Võlakirju pakutakse kogusummas 4,5 miljonit eurot, mille fikseeritud intressimäär on 11 protsenti ja lunastustähtaeg 21. detsember 2025. aastal, teatas Storent.

Storent Groupi kaasasutaja ja nõukogu esimehe Andris Pavlovsi sõnul on ettevõtte eesmärk mitte ainult laieneda uutele turgudele, vaid ka tugevdada oma positsiooni juba olemasolevatel turgudel. «Arvestades viimaseid trende, prognoosime seadmete renditurul lähiaastatel jätkuvat kasvu. Just seetõttu on Storent Holdings suurendanud oma investeeringuid, panustades 12 miljonit eurot uute seadmete soetamisse,» lisas ta.