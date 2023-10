Venemaa teatas täna, et diislieksport on taas lubatud. See sõnum oli suureks kergenduseks nii Euroopa kütuseimportijatele kui autoomanikele. Kui eelmisel nädalal maksis diislikütuse tonn Euroopa hulgiturul üle 1000 dollari, siis tänaseks on hind kukkunud 830 dollarini.