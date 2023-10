Endine riigiprokurör Steven-Hristo Evestus asus hiljuti advokaadina tööle. Ta usub, et kohtumenetlus ei tohiks olla rikaste tööriist oma eesmärkide saavutamiseks. Evestus on pettunud Kaja Kallases, kes tema arvates on mööda lasknud õige aja tagasi astumiseks.