Majandus on juba kuuendat kvartalit languses. Rahale tekkis otsekui üleöö hind ja intressimäär on järsult kerkinud. Samas on vaid mõnel üksikul alternatiivturu ettevõttel pangalaen. Paljud ettevõtted tulid esimest korda turult raha kaasama ajal, mil investorite seas valitses eufooria. Praegu on sisuliselt vastupidine olukord. Investorid on norivad, tehinguaktiivsus on madal.