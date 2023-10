Hiina internetikaubanduse hiiglase Alibaba poolt Belgias hallatav suur jaemüügikeskus on Belgia luureteenistuse jälgimise all spionaaži tõttu, vahendab Financial Times.

Belgia luureteenistus ütles Financial Timesile saadetud avalduses, et amet on töötanud, et avastada võimalikku spionaaži Hiina üksuste poolt, kelle hulka kuulub ka Alibaba.