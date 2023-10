Carlsberg Group lõpetas toodete litsentsilepingud Venemaal

Tegu on vastusega Venemaa presidendi Vladimir Putini poolt 16. juuli väljastatud dekreedile, mille alusel viidi Baltika juhtimine ajutiselt Venemaa võimude alluvusse. Litsentsilepingute lõpetamine hõlmab kõiki rahvusvahelisi ja regionaalseid kaubamärke. Kuni 2024. aasta 1. aprillini kestab ajutine üleminekuperiood, mille jooksul võib veel kasutada juba olemasolevaid varusid ja materjale, teatas Carlsberg Group.

Carlsberg Group tõdes, et kontsern on jõudnud järeldusele, et neil puudub võimalus Venemaa turult läbirääkimistega väljuda. «Keeldume meile pealesurutud vastuvõetamatute tingimustega nõustumast, millega õigustaksime meie Venemaa äritegevuse ebaseaduslikku ülevõtmist,» rõhutas õlletootja.