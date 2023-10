Börsipäeva kokkuvõte ⟩ Suure languse tegi Elmo Rendi aktsia

Suurima languse tegi kauplemispäeval 66 tehingu ja ligi 2800-eurose käibega alternatiivturul First North kauplev Elmo Rent , mille hind vajus 5,9 protsenti, 1,515 eurole.

Elmo Rent ei avalikustanud tähtajaks oma kuue kuu aruannet ja seetõttu on nende aktsiatele Nasdaq Tallinna börsil lisatud vaatlusmärge, lisaks andis inkassofirma Julianus ettevõttele nädala võlgniku tiitli.

Päeva suurimaks tõusjaks osutus First North alternatiivturul noteeritud Clevon , mille hind liikus 5,64 protsenti ülespoole, 0,506 euroni. Börsilt lahkuda sooviva ettevõtte aktsiaga tehti 57 tehingut ja pea 2600 eurot käivet.

Clevon teatas neljapäeva pärastlõunal, et plaanib hakata Ameerika Ühendriikides pakkuma toidu ja kaupade kättetoimetamise teenust robotitega. Clevoni hinnangul aitab USA turule laienemise plaan kaasa potentsiaalsete investorite leidmisel, arvestades, et tegemist on ühe populaarseima turu ja teenusega.