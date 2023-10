SEB kaotab järk-järgult plastist pangakaardid

Allase sõnul on plasti kahjulik mõju on mõõdetav ja tuntav ning peame leidma võimalusi plasti asendamiseks, mitte pelgalt ümbertöötlemiseks või taaskasutamiseks. «Tundub, et see on kauge probleem, mille lahendamisel meie kui tavaliste inimeste käed jäävad lühikeseks, ning sellega peaksid tegelema teadlased ja poliitikuid. Reaalsuses puudutab see aga igaüht meist ning igaüks meist saab ka olukorra muutmiseks midagi ära teha,» tõdes Allas.

Allas tõi näite panga igapäevaelust. «Meil kõigil on taskus või rahakoti vahel pangakaart. See on enamasti valmistatud plastist. Eestis tervikuna on väljastatud ligi kaks miljonit pangakaarti. SEB väljastab aastas oma klientidele pangakaartide näol ligi 1300 kilogrammi plastikut. See on märkimisväärne kogus, kui mõelda, et tegemist on vaid ühe pisikese plastist tootega meie igapäevaelus,» nentis Allas.