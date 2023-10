Uus Maa: emotsioonioste on jäänud kinnisvaraturul järjest vähemaks

«Kuigi keskmistes ruutmeetrihindades suurt langust näha ei ole, on turu madalseis hoomatav tehinguaktiivsuse vähenemisega aastavõrdluses. Ja siin ei ole tegelikult midagi ilustada – oleme kinnisvaraturu põhjas ning jääme seda veel pikemaks ajaks kraapima. Tarbijate kindlustunne on madal ning »ootame-vaatame« põhimõtet üha enam,» lausus Vähi pressiteates.

Kui reeglina peetakse kinnisvara kolmeks põhikriteeriumiks asukohta, asukohta ja veel kord asukohta, siis praegu asendatakse need sõnad Vähi sõnul tihti pigem hinnaga. «Kaubaks läheb vara, mis on laenuvõimekuse vaatest kättesaadav. Muidugi tuleb ette ka emotsioonioste ning kallima kinnisvara müüke, kuid sellist hoogu nagu näiteks poolteist-kaks aastat tagasi, sellel segmendil enam sees ei ole,» märkis ta, tõdedes, et praegu müüb enamjaolt vaid turuhinnale vastav vara.