Puumarket kaotas mullu enam kui viiendiku kasumist

Puumarketi juhatuse esimehe Toomas Pärteli sõnul on suund laieneda puidu kõrval järjest enam üldehitusmaterjalide turule. «Suurendasime mullu tootevalikut 30 protsenti 11 000 artiklini ning Puumarketi käibest moodustavad üldehitusmaterjalid juba kolmandiku,» ütles Pärtel pressiteates ja lisas, et plaanis on avada ka uusi poode. Praegu on Puumarketil üle Eesti viis keskust.