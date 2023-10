Tööandja avaldab, mida ta IT-valdkonna töövestlusel kandidaatide puhul hindab

«Inimesed, kes pole kunagi ühegi IT-rolli tarbeks vestlusi läbinud, kujutavad tihti ette, et tegu on millegi väga tehnilise ja suulist eksamit meenutavaga. Tegelikkuses asjad aga päris nii pole. Tehnilised teemad tulevad küll jutuks, aga seda pigem üsna pealiskaudselt. Kedagi reaalajas keerulise programmeerimisülesandeid lahendama ei panda ja iga senist projekti kildudeks lahti ei võta,» rääkis Põllumäe.

Selle asemel üritatakse enamikel IT-vestlustel peamiselt hinnata kaht aspekti: kas kandidaat sobib oma iseloomu ja omaduste poolest kollektiivi ning kas see, mis on pandud kirja CV-sse, tundub inimese jutuga klappivat. Viimane ei hõlma endas ristküsitlemist, vaid vabas vormis vestlust, kus puudutakse põgusalt seniseid projekte, kasutatud programmeerimiskeeli ja -raamistikke ning palutakse mõnel juhul ka jagada näiteks põhjuseid, miks eelistati keele valimisel üht valikut teisele.

Kellelgi pole aega ega tahtmist liiga detaili minna

Viimase puhul märkis Põllumäe, et ükski värbav juht ei eelda, et kandidaadil on aega, tahtmist või mäletamist selgitada igat aspekti süvitsi. Pigem on eesmärgiks saada laia pildi ülevaade senitehtud töödest ja mõista, milliseid oskuseid inimene endas kannab ja mis viisil saaks ta olla kasulik ettevõtte jaoks ning milliseid väljakutseid ja arenguvõimalusi saaks talle pakkuda tööandja.

«Kogenud IT-inimesega rääkides on üsna lihtne mõista, kas ta teab, millest ta räägib. Kuigi võiks tunduda oluline pinnida inimesi, et kas nad üht või teist tehnilist pisidetaili teavad, siis tegelikkuses on see ebavajalik. Kui inimene räägib nii nagu arendajad räägivad, toob välja detaile, mida keskmine IT-inimene ära märgiks, ja suudab vastata elementaarsetele küsimustele ilma, et selle jaoks tuleks kasutada Google’i abi, siis suure tõenäosusega on ta oma CVsse ka õige info kirja pannud,» lausus ta.