Värbamisportaali CV.ee tööturu kiirstatistika andmetel on võrreldes eelneva aasta sama ajaga IT sektori tööpakkumiste arv langenud pea poole võrra. Samal ajal on aga kandidaatide arv teinud hüppe ülespoole.

Kuigi tööpakkumiste arv on infotehnoloogia sektoris langenud, on kiirstatistika andmetest näha, et kandideerijate arv on võrreldes eelmise aasta sama ajaga tõusnud keskmiselt 30 protsenti. See viitab sellele, et praegu on soodne aeg spetsialistide värbamiseks, sest neid liigub tööturul rohkem.