Norstati poolt läbiviidud uuringust selgub, et meelerahufondis on võtta ühe kuu palk 11 protsendil vastanutest, ka kahe kuu raha on säästnud 11 protsenti. Samas iga viies täiskasvanud Eesti inimene on kogunud endale ettenägematuteks kuludeks vähemalt viie kuupalga jagu sääste, teatas Citadele.