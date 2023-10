Kosmoses testitud eestlaste leiutis rabab teadusmaailma

«Seadme arendamise käigus tegime kindlaks, et seda saaks kasutada ka kaaluta olekus,» rääkis ettevõtte Myoton tegevjuht Aleko Peipsi. Eesmärk polnud otseselt kosmosetehnoloogiat luua, vaid nutikas meeskond teadis, et rahvusvaheline kosmosejaam (ISS) on teatud mõttes lakmustest. Kosmosesse pääsemine on ühe ettevõtte jaoks äärmiselt keeruline ja pika teadusliku kadalipuga protsess. Seega annab seadme edukas testimine kosmoses selge positiivse hinnangu seadme töö kohta ka maa peal.