Kaubandus-tööstuskoda saatis Võrklaevale uue seadusega kiirustamise eest kurja kirja

Rahandusministeerium saatis eelnõud kojale arvamuse avaldamiseks 25. septembri pärastlõunal ning vastust oodati juba 2. oktoobriks. «See tähendab, et kaubanduskojale anti aega eelnõudega tutvumiseks ja analüüsimiseks ning ettevõtetega konsulteerimiseks ja seisukohtade kujundamiseks kõigest viis tööpäeva. Nii lühikese tähtaja jooksul on väga keeruline viia läbi sisulist kaasamisprotsessi ja anda eelnõude kohta sisulist tagasisidet. Seega meie hinnangul on antud eelnõude puhul tegemist näilise kaasamisega ja taunime sellist õigusloome praktikat,» kirjutas koja peadirektor Mait Palts rahandusminister Mart Võrklaevale saadetud kirjas.