TÄIENDATUD ⟩ .Saneerimisel olev internetipakkuja Levikom nõuab klientidelt 1,5-aastast renditasu

Interneti leheküljel hinnafoorum on lahti läinud arutelu selle üle, kuidas inimesed on äkitselt saanud endale arve seadmete ja teenuste eest, mida nad enam eelmise aasta suvest saadik kasutanud ei ole.

Hinnafoorumist ilmneb ka, et Levikomi kodulehele on jäänud alles üldtingimused, kus on selgelt kirjas, et kliendile esitatakse lõpparve hiljemalt kahe kuu jooksul alates lepingu lõpetamisest osutatud teenuste eest ja vajadusel tagastamata seadmete eest.