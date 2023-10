Me oleme palju kuulnud eestlaste toodetud iglusaunadest, kus armastavad leili visata David Beckham, Gordon Ramsay ja Guy Ritchie. Palju pole aga räägitud sellest, kus ja kuidas valmivad erilise töötlusega lavalauad, millel istudes need maailmastaarid oma saunaleili võtavad. Just selle loo tõi osalejateni Ettevõtlusnädal 2023 võttetiim koos päevajuhtide Mart ja Britt Normetiga.