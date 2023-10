Tikupoisi omanik Urmas Johanson: kuidas saavutada ringmajanduse meistritase?

Ettevõtlusnädala online konverentsi «Aeg muuta kurssi!» korraldustiim külastas Baltikumi suurimat, Tallinna–Tartu maantee äärset restorani Tikupoiss. See ei ole lihtsalt teeäärne bensiinijaam, vaid midagi enamat. See on restoran, taluturg, tankla ja roheline ettevõte ühes.